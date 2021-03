Con l’acquisto di prodotti cosmetici si aiuta l’associazione provinciale Lilt di Campobasso

L’Associazione Provinciale LILT di Campobasso ha aderito con grande piacere all’idea lanciata dalla dottoressa Rita Iaconeta, originaria della Puglia ma adottata da Termoli. Ha voluto guardare con particolare attenzione alle donne che stanno combattendo contro il tumore ma che non vogliono e non devono tralasciare l’aspetto estetico. Così i prodotti della Matenè Skincare sosterranno il lavoro che la LILT di Campobasso opera sul territorio al fianco delle pazienti oncologiche. A partire dall’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, e per tutto il mese chi acquisterà uno dei prodotti della linea ideata e prodotta dalla dottoressa Iaconeta devolverà il 30% del ricavato alla Associazione Provinciale LILT di Campobasso.

“Abbiamo sposato subito l’iniziativa della dottoressa Iaconeta. – afferma la presidente LILT di Campobasso, dott.ssa Carmela Franchella – E’ per noi molto importante sia in termini economici, perché ci permette di sostenere i nostri progetti, sia in termini sociali, perché lavoriamo sempre con grande attenzione anche all’aspetto psico-sociale dei pazienti oncologici. Le donne che attraversano la fase delicata e difficile della malattia non devono sentirsi sole e noi, anche con progetti di estetica e cosmetica oltre che con i supporti tradizionali, cerchiamo di coccolarle e farle sentire ancora donne”.

I prodotti della linea Matenè Skincare contengono i principi attivi dell’ulivo e sono dermocompatibili, sono composti solo da sostanze altamente biocompatibili e biomimetiche, con grande attenzione all’ecosostenibilità. I cosmetici si dividono in quattro linee: Tì Hydra per le pelli più giovani, Tì Age per le donne più adulte, Tì Body per la cura del corpo e Tì Norm per i ragazzi.

E’ possibile acquistare sia sul sito internet www.matene.it che su Amazon ma anche nella nuova farmacia del Molinello a Termoli.