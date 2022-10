Con la testa nella ringhiera, il salvataggio di Totò finisce a “Dalla parte degli animali” (IL VIDEO)

Era rimasto incastrato con la testa in una ringhiera. A salvarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco del distaccamento di Isernia. Un gesto eroico, come tanti ne compiono tutti i giorni gli uomini del 115 che hanno tra i propri doveri non solo la salvaguardia della vita umana ma anche di quella animale. Ed è proprio per questo che la trasmissione di Rete4 “Dalla parte degli animali”, il programma tv condotto da Michela Brambilla, ha voluto rendere loro il giusto riconoscimento per aver salvato Totò. Un video che sta riscuotendo grande successo perché è la dimostrazione dell’attenzione e del grande cuore che i vigili del fuoco mettono nella salvaguardia degli animali. All’arrivo dell’equipaggio, come raccontano nel video gli stessi vigili, Totò li ha dapprima annusati poi, capendo che si poteva fidare di loro, ha deciso di farsi aiutare e di farsi salvare. Alla fine le grandi feste come a dire grazie a quegli uomini che gli hanno permesso di tornare a giocare felice.