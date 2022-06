Con la scusa di controllare la raccolta differenziata svaligiano le case di anziani

Stangata alla banda rom, nanno preso in tutto 44 anni e mezzo di carcere. Almeno venti i colpi messi a segno anche in Molise per un bottino complessivo che supera i 200mila euro

Anziani derubati in casa con la scusa di controllare la raccolta dei rifiuti differenziati.

E’ arrivata la condanna per la banda composta da persone di origine rom: si tratta di tre donne ed un uomo, di età compresa tra i 31 e i 54 anni, tutti residenti in Abruzzo, giudicati responsabili di oltre venti colpi commessi in 4 mesi (da agosto a maggio 2018), in provincia di Ancona, in Molise, l’Emilia Romagna e alcune zone del Lazio.

Pene complessive per 44 anni e mezzo di carcere, pesante la decisione del collegio penale del capoluogo marchigiano, presieduto dalla giudice Edi Ragaglia, dopo tre ore di camera di consiglio. Solo un caso di furto non è stato riconosciuto alla banda dai giudici. I colpi avrebbero fruttato almeno 200mila euro, tra contanti e oggetti preziosi, per lo più monili in oro.

Durante il processo la banda si è trovata faccia a faccia con le vittime che, nelle varie udienze, hanno testimoniato.

Una coppia di anziani, che aveva fatto partire l’indagine, e una donna, avevano raccontato le modalità con le quali erano stati raggirati. I coniugi marchigiani, derubati il 21 giugno 2018, si erano trovati due donne alla porta che avevano chiesto loro di controllare la spazzatura perché in caso di errato conferimento ci sarebbero state delle multe salate. Insieme c’era anche un ragazzo con un cappellino di paglia. Lasciata la casa non avevano più trovato l’oro. I tre avevano fatto sparire un orologio d’oro del fratello morto in Africa, la fede nuziale e anche anelli con brillanti, bracciali e catenine per un valore di circa 24mila euro.

La banda rom, stando alle accuse, avrebbe messo via una somma di 200mila euro tra refurtiva e contanti ricavati dai furti.