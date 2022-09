Con la macchina giù dal viadotto, a perdere la vita un 70enne (LE FOTO)

È un 70enne originario di Miranda ma residente a San Salvo, Alberto Guglielmi la vittima dell’incidente mortale che si è verificato nella tarda serata di ieri, 20 settembre, lungo la tangenziale di Termoli all’altezza del viadotto Petrara.

Per cause ancora in corso di accertamento la Fiat 16 guidata dall’uomo è andata a schiantarsi prima contro i New Jersey di cemento che delimitano l’area del cantiere che da settimana si trova in quel punto e poi ha fatto un volo impattando con il tettuccio all’ingiù sul terreno sottostante.

Drammatica la scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori che hanno dovuto faticare non poco per raggiungere il punto dell’incidente per la presenza di una vegetazione e di un canale.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Era morto sul colpo. La strada è stata chiusa a lungo per consentire le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.

La salma è stata trasportata presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.