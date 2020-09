Con la Ducati contro la parete della galleria sulla tangenziale (FOTO)

Si tratta di un 41enne di Bari: ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita

Motociclista 41enne di Bari finisce in Pronto Soccorso all’ospedale di Isernia dopo aver perso il controllo della sua Ducati all’ingresso della galleria sulla tangenziale. L’uomo non è in gravi condizioni e la Polizia Stradale sta accertando quanto sia accaduto, ovvero se il motociclista è caduto da solo o sia stato urtato da un altro automezzo in transito. Sul posto il 118 di Isernia Soccorso e i Vigli del Fuoco. Traffico deviato per circa un’ora.