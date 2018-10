Con la droga in tasca scappa alla vista degli agenti, preso e denunciato

REDAZIONE CAMPOBASSO

Un ragazzo di origine nigeriana fugge alla vista dei poliziotti della Squadra Volante che, insospettiti, volevano solo sottoporlo a controllo. Braccato e fermato è stato subito perquisito: nelle tasche nascondeva sei dosi di droga già confezionate, 8 grammi in totale. È’ successo oggi pomeriggio lungo la centralissima via Cavour a Campobasso. E’ stato denunciato e ora è indagato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio DPR309/90.

