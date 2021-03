Con la droga in auto fuggono e tentano di investire poliziotto. Devono restare in carcere

Il gip del Tribunale di Campobasso ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautela in carcere a carico di due campobassani di 25 e 27 anni (Daniele M. e Valerio S.) arrestati lo scorso 5 marzo dai poliziotti della Squadrta Mobile di Campobasso durante un appostamento per un controllo contro lo spaccio di stupefacenti. Il magistrato ha ritenuto che l’arresto operato in flagranza era legittimo e ci sono i presupposti per la detenzione cautelare in carcere per pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento delle prove.

Gli agenti della Mobile intercettarono un’auto sospetta proveniente da San Severo che stava facendo rientro a Campobasso lungo alcune strade interne, evitando la Strada Statale 645 che collega Foggia al capoluogo molisano, verosimilmente per non incorrere nei controlli disposti per verificare il rispetto dell’attuale normativa anti-covid.

I poliziotti, giunti al bivio di Matrice-Montagano, intimarono l’alt ai due giovani a bordo dell’auto sospetta, i quali si diedero subito alla fuga, tentando di investire uno dei poliziotti che, per fortuna riusciì ad evitare l’impatto gettandosi fuori dalla carreggiata,. Le altre pattuglie della Squadra Mobile impiegate nell’attività di controllo, si misero all’inseguimento dell’auto che aveva proseguito ad elevata velocità. Un tentativo di fuga andato a vuoto perché nel giro di poco tempo i due sono stati fermati e arrestati. L’operazione ha portato al sequestro di 200 grammi di droga tra eroina e cocaina, destinati allo spaccio locale.