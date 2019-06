Con la donzella anche le novità della nuova amministrazione comunale

Questa mattina presso il Museo dei Misteri, l’Associazione Misteri e Tradizioni ha presentato ufficialmente la pubblicazione La Domenica dei Misteri che come ogni anno verrà distribuita gratuitamente nei giorni della festività del Corpus Domini. L’occasione è stata propizia per presentare alla città, alla presenza del nuovo sindaco Roberto Gravina, anche la Donzella 2019: si tratta della campobassana Daniela Ruzzi, 23 anni.

Intervenendo alla presentazione, il primo cittadino ha dichiarato: «Ringraziamo tutti coloro che anche quest’anno renderanno possibile lo svolgimento di questa manifestazione che è radicata nel cuore di tutti noi campobassani. Per quest’anno l’organizzazione del calendario degli eventi era già approntato e definito dall’amministrazione uscente, noi abbiamo però cercato sin da subito di dare una spinta comunicativa immediata alla manifestazione, facendo inserire sulla home page del sito del comune di Campobasso un banner che rimanda a una pagina dedicata espressamente al Corpus Domini, con il calendario completo degli eventi, il percorso della sfilata e i link diretti al sito del Museo dei Misteri e a quello 300 Di Zinno».

A conclusione della presentazione Gravina ha anche anticipato che si sta attivando per riservare, sotto il Comune, all’atto finale della sfilata dei Misteri, una zona per le persone con disabilità. Per quel che concerne la presenza del vicepremier Luigi Di Maio la presenza è, al momento, assicurata al novanta per cento a causa dei protocolli di sicurezza da mettere in atto con la Prefettura data la particolare giornata.