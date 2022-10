Con la bici contro un tir, sabato l’ultimo saluto a Mimmo Farina

Si terranno domani mattina, sabato 15 ottobre, alle 10 presso la chiesa di Sant’Antonio di Termoli i funerali di Mimmo Farina, l’avvocato 50enne di Termoli morto dopo 5 mesi dall’incidente che lo aveva visto coinvolto mentre si trovava in sella alla sua bici lungo via Elba.

L’uomo si stava recando in ospedale quando per cause in corso di accertamento si è scontrato contro un tir che si trovava parcheggiato lungo la strada. Dopo un primo nulla osta all’ultimo saluto la Procura di Larino ha ritenuto opportuno una autopsia sul corpo del 50enne e quindi la data dei funerali è slittata a domani mattina.

“La vita non è tolta, ma trasformata. Mimmo vive. Non ti chiediamo perché ce l’hai tolto. Ti ringraziamo per avercelo dato”. Con queste parole, il fratello Corrado, la cognata Marta Maria, la nipote Rebeca Sofia, le zie Camilla, Renata, Angioletta, lo zio Massimo e la cugina Gaia, ricordano l’amato Domenico Farina.