«Con il taglio della corsa non possiamo raggiungere i luoghi di lavoro»

Trasporto dei lavoratori metalmeccanici presso la Val di Sangro, si solleva la polemica sul servizio. Da Trivento e dal territorio, partono quotidianamente gli operai per la volta del polo industriale della Val di Sangro, nel vicino Abruzzo. Da ieri, il servizio di trasporto garantisce la fermata solo presso uno stabilimento, mentre per chi deve raggiungere gli stabilimenti vicini, si vede ora costretto a provvedere autonomamente, “con il taglio delle corse, previsto dal piano di economia delle spese, viene garantita solo una fermata – riferiscono i lavoratori, preoccupati – ma alcuni di noi lavorano presso gli stabilimenti vicini e per raggiungerli occorre fare anche 10 km. Questo fa comprendere che non ci sono alternative e se non garantiscono la tratta completa, siamo costretti ad organizzarci autonomamente, con un dispendio economico difficile da sostenere. E poi, dopo una giornata di lavoro, rimettersi sopra una macchina per tornare a casa, non è certamente una cosa agevole. Se poi si aggiunge – concludono i lavoratori – che per tornare a casa dobbiamo viaggiare sulla Trignina, con tutti i limiti strutturali noti, allora si può intendere maggiormente quali saranno i disagi e i rischi ulteriori. A tal fine, chiediamo che qualcuno si impegni a trovare una soluzione, altrimenti per noi sarà tutto molto più difficile”. Una richiesta specifica e condivisibile, quella dei lavoratori, che speriamo possa essere accolta.