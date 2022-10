Con i Vigili del Fuoco di Campobasso “Io sono un bimbo sicuro”

Oggi domenica 16 ottobre 2022, IV edizione della Settimana Nazionale di Protezione Civile (istituita nel 2019 in concomitanza della Giornata Internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali), che si celebra ogni anno il 13 Ottobre così come suggerito da indicazioni ONU.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione ai temi di Protezione Civile, così da poter avere un approccio consapevole al territorio. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ritiene fondamentale contribuire significativamente a queste giornate mediante iniziative che consentano l’accesso della cittadinanza alle sedi operative VVF disseminate sul territorio, così da far comprendere quali sono i compiti istituzionali del corpo nazionale.

Parte attiva della mattinata sono stati alcuni bambini di un istituto comprensivo che, con altri cittadini del capoluogo molisano, hanno preso visione della caserma del Comando VVF provinciale nonché dei mezzi di soccorso; la visita si è conclusa con la presa visione di un video illustrativo della materia trattata, dal titolo “io sono un bimbo sicuro”.