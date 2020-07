Con i pantaloni calati a due passi dai bimbi, shock a Termoli

Una segnalazione agghiacciante quella che una signora ha fatto sulla pagina Facebook ‘Donne&mamme Termoli’. A raccontarlo in anonimo una donna che avrebbe assistito ad una brutta scena nel pomeriggio di ieri in via Polonia a Termoli. “Volevo raccontare un episodio che è successo a Termoli questo pomeriggio-si legge nel post- Torno alla macchina dove l’avevo parcheggiata in via Polonia (zona piazzetta) e noto un signore in mutande di schiena con i pantaloni abbassati vicino ad una delle tante macchine parcheggiate, e mi accorgo che c era della pipi a terra (credo fosse pipi non ne sono sicura) era vicino ad una macchina e non sono riuscita a capire se ha urinato sulla portiera, e mentre era li guardava i bambini giocare nel campetto vicino alla macelleria. Adesso non so cosa stesse facendo se urinava o altro. Mi sono messa in macchina, lui mi ha visto e mi stavo accostando per dirgliene quattro ma purtroppo si è rimesso i pantaloni e si è intrufolato in un locale lì vicino. Ho notato che il signore non era molto ‘normale’, trasandato e stava tra le nuvole. Sicuro non era di Termoli. Comunque state attenti ai vostri figli. Se lo dovessi rivedere lo segnalerò al sindaco così provvederanno ad identificarlo”. Intanto dell’episodio è stato posto all’attenzione di chi di dovere.