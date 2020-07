Con guanti e mascherina deruba negozio, ma le telecamere la incastrano

Qualche giorno fa, il direttore commerciale del punto vendita di Bojano di un noto esercizio di cosmetici e prodotti per la persona e per l’igiene, si è accorto di alcuni ammanchi di prodotti posti in esposizione sugli scaffali di vendita.

I furti subiti subiti non sono passati inosservati poiché su diversi scaffali c’erano confezioni dei prodotti prive del contenuto e immediatamente ha deciso di rivolgersi alla Stazione Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Poiché l’esercizio è dotato di sistema di videosorveglianza interno, i Carabinieri hanno passato al setaccio le immagini di alcuni giorni addietro, riuscendo ad individuare una donna, che calzando correttamenteguanti e mascherina, si aggirava tra gli scaffali e dopo aver aperto le confezioni di profumi e/o deodoranti, ne ha occultato il contenuto nella propria borsa riponendo la confezione vuota al medesimo posto in cui l’aveva prelevata.

Il transito alle casse avveniva senza alcuna attivazione del sistema di allarme antifrode e antitaccheggio poiché le eventuali “placchette” rimanevano sulla confezione.

L’attenta analisi delle immagini, la collaborazione del direttore ha permesso ai Carabinieri di individuare alcuni frame in cui la stessa toglieva la mascherina, verosimilmente per il caldo, e mostrava quindi il volto.

Per la donna, 54enne, è scattato la denuncia per furto aggravato e sono al vaglio degli inquirenti eventuali altri colpi messi a segno.