Con gli occhi all’insù per guardare la Befana arrivare in piazza a Termoli

La Befana dei Vigili del fuoco si conferma un successo. Tantissimi i bambini che l’hanno aspettata in Piazza Monumento

Nonostante il forte vento che soffia sulla città di Termoli la Befana si è calata dalla scuola Principe di Piemonte fino in piazza Monumento dove ad aspettarla c’erano tantissimi bambini e adulti. Anche quest’anno l’evento organizzato in sinergia con l’amministrazione comunale, i Vigili del Fuoco, la Misericordia e il lions Club Tifernus Termoli è riuscitissimo. Tutti con gli occhi puntati al cielo per vedere la “vecchietta” scendere giù con un sacco pieno di dolciumi e caramelle distribuiti a tutti. Non sono mancati i selfie con la befana per immortalare il momento. Con questo evento si chiude il ricco cartellone natalizio termolese che ha visto tanta partecipazione da parte dei cittadini. L’appuntamento è per l’anno prossimo e buona Epifania a tutti.