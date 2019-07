“Con Gesù sempre Giovani”, messa e festa in spiaggia

REDAZIONE TERMOLI

“Con Gesù sempre giovani” è il tema delle iniziative in programma nel prossimo fine settimana a Termoli e promosse dal Servizio diocesano per la Pastorale giovanile. Si inizia sabato 27 luglio 2019 con una Veglia di preghiera ed evangelizzazione in Cattedrale a partire dalle 22. Domenica 28 luglio, alle 19.30, sarà celebrata una messa in spiaggia a ridosso delle mura del Castello svevo (spiaggia libera adiacente lido Cala Sveva). Alla messa seguirà una festa all’aperto per condividere momenti di musica e fraternità. La Diocesi ringrazia l’assessore Michele Barile, gli uffici comunali e le forze dell’ordine per la disponibilità e la collaborazione assicurate per organizzare gli eventi.