“Con Emodinamica aperta un uomo non sarebbe morto. L’Asrem che vuole fare?”

Il commento del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, all’indomani della sentenza del Tar sul ricorso per mantenere aperto il reparto salvavita del San Timoteo. E sull’operato di Florenzano è duro: “I risultati non depongono nell’interesse del San Timoteo”

“Se Emodinamica fosse rimasta aperta una persona non avrebbe perso la vita”. E’ quanto ribadito dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, 17 novembre.

Sotto la lente la sentenza emessa dal Tar Molise sulla chiusura di Emodinamica, il reparto salvavita del San Timoteo, quello dove confluiscono le persone colpite da infarto che hanno bisogno, proprio per la natura della patologia di un intervento immediato.

Un intervento che non c’è stato lo scorso ottobre quando un 58enne ha perso la vita. Era arrivato in pronto soccorso con una diagnosi di infarto al miocardio.

Quel giorno, però, Emodinamica era chiusa e poco prima un’altra persona era stata trasferita al Cardarelli di Campobasso sempre per un infarto. I posti, quindi, all’ospedale del capoluogo erano terminati.

La telefonata a San Giovanni Rotondo, l’attesa di avere un medico a disposizione per il trasferimento e l’arrivo presso il nosocomio pugliese quando, oramai, era troppo tardi per intervenire. Qualche giorno dopo il decesso del 58enne.

Roberti: “Il Tar vuole far luce su quanto accaduto”

“La sentenza mette in luce che se Emodinamica non fosse rimasta chiusa una persona non avrebbe perso la vita”. E’ lapidario il commento del primo cittadino.

“Si è realizzato quello che avevamo prospettato all’Asrem dicendo che un reparto salvavita come l’Emodinamica non poteva restare chiuso perché non stiamo parlando di un poliambulatorio che ha giornate di chiusura.

Il Tar – ha proseguito Roberti – vuole far luce su questo atto aziendale e su come è stata gestita l’organizzazione del reparto e fa delle richieste ben precise.

Si sapeva che c’era carenza di cardiologi e si aspettavano i concorsi, come mai c’è stato questo enorme ritardo per garantire la copertura dei turni di emodinamica?”, la domanda che si pone il primo cittadino.

Roberti rimarca sull’ordinanza del Tar che vuole conoscere “tutto quello che è stato fatto o non fatto per comprendere quali sono le cause che hanno indotto a chiudere un reparto che è fondamentale che poi ha comportato la morte di un nostro concittadino”.

Marone: “Finalmente il Tar si è reso conto della gravità del disservizio”

“Finalmente il Tar si è reso conto della gravita del disservizio in cui versa la sanità molisana e in cui versa il San Timoteo di Termoli”, il commento di Michele Marone.

“Il Tar ha accolto integralmente tutti gli argomenti di questo ricorso aggiuntivo che la maggioranza ha voluto fare e ha dato un forte monito all’Asrem richiedendo in maniera categorica dei chiarimenti.

Vuole sapere perché non sono stati fatti i concorsi, come pensa l’Asrem di riattivare il servizio h24 dell’Emodinamica e come mai si è creata la situazione di disservizio che ha impedito di avere dei medici emodinamisti che poi ha comportato il decesso dell’uomo”.

Risposte che l’Asrem ha 45 giorni di tempo per dare. “Bisogna tornare al diritto alla salute e alle certezze. Non sarà l’ultima azione giudiziaria che la maggioranza promuoverà se l’Asrem continuerà su questa condotta”.

Il Molise come la Calabria, “lì riusciranno a ripartire”

Roberti, in conclusione di conferenza stampa, ha voluto rimarcare anche sulla necessità di attivare per il Molise il cosiddetto ‘Decreto Calabria’.

“La Calabria ha 2miliardi e mezzo di debito pubblico ma con il decreto avranno la possibilità di assumere personale e riavviare la macchina sanitaria sistemando i buchi finanziari che hanno prodotto.

Credo che il Molise abbia gli stessi diritti e la stessa dignità delle altre regioni. Se tutti, in qualche maniera, lottiamo per raggiungere l’obiettivo di migliorare la sanità molisana questa può essere attrattiva anche per le regioni limitrofe”.

Roberti ricorda, infatti, quanto sia impossibile pensare di “raggiungere San Giovanni Rotondo per patologie tempo-dipendenti ma lo stesso San Pio di Vasto non può garantire la copertura perché anche loro hanno delle difficoltà.

E’ necessario pensare di potenziare il San Timoteo. E sulla capacità di Oreste Florenzano a guidare l’Asrem Roberti è chiaro: “non giudico le persone ma ad oggi i risultati non depongono nell’interesse del San Timoteo e della comunità e di questo dobbiamo prendere atto e mettere in campo tutte le azioni per vedere garantito il diritto alla salute”.