“Con cuore di donna”, tutto pronto per il convegno sulla figura di Armida Barelli

L’Azione Cattolica della diocesi di Termoli – Larino promuove un convegno sulla figura della “sorella maggiore” Armida Barelli. Fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e, insieme a padre Agostino Gemelli, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la Barelli è stata proclamata beata il 30 aprile 2022 nel Duomo di Milano in una solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Semeraro.

“Con cuore di donna. Armida Barelli: il genio femminile a servizio della Chiesa e della città” è il tema dell’incontro che si terrà venerdì 11 novembre alle ore 17.00 presso il cinema Sant’Antonio a Termoli per riflettere sull’attualità della storia di questa donna e su quanto l’eredità del suo pensiero sia importante per la Chiesa e per la società oggi.

Saranno presenti Chiara Santomiero, giornalista e membro del Comitato per la beatificazione della Barelli, Daniela Palladinetti, già presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Chieti – Vasto e membro del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani e suor Anna Antida Casolino, suora della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. L’incontro sarà moderato da Grazia Servillo, presidente della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali.

Al termine dell’incontro, alle ore 19.00, presso il Castello Svevo di Termoli sarà inaugurata la mostra “Tra cielo e terra. Una santità laicale” in cui sarà possibile approfondire la vita di Armida Barelli ripercorrendo il suo instancabile servizio associativo e la sua passione per la Chiesa e per la formazione di coscienze laicali capaci di abitare il mondo con responsabilità.

“Parlare di Armida Barelli, proporre una mostra sulla sua vita – afferma Mariagrazia Fratino, presidente diocesana dell’Azione Cattolica di Termoli – Larino – è un modo per tenere viva la memoria di una grande donna, la nostra sorella maggiore, e per riflettere su quanto il suo pensiero e il suo operato abbiano ancora da dire a noi oggi”.

La mostra rimarrà aperta fino al 19 novembre: dal venerdì alla domenica potrà essere visitata dalle 16.30 alle 20.00, gli altri giorni su prenotazione (tel.3420456999). Sabato 19 novembre, festa liturgica della beata Armida Barelli, alle ore 18.00 presso la Cattedrale di Termoli ci sarà una celebrazione eucaristica per ricordare la “sorella maggiore” e quante insieme a lei si sono adoperate per il bene della Chiesa e del Paese.