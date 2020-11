Comunque Lupi

GENNARO VENTRESCA

La cittadina, teatro delle mie storie giornaliere, potrebbe essere cercata anche in altre carte geografiche dei comuni d’Italia o, se preferite, anche in un’ideale geografia dove si trovano tutti i luoghi immaginari nei quali si svolge la favola della vita. La piccola città che nel mio interminabile romanzo a puntate è chiamata Campobasso è proprio la Campobasso “vera”, con la sua posizione geografica, i dintorni lontani e vicini che hanno tutti i loro nomi, il suo riconosciuto abitato, il vecchio campo sportivo e il nuovo stadio che sta diventando anziano, visto che sono 35 anni che è stato inaugurato.

Nell’anello esterno dell’impianto di Selva Piana, da qualche giorno hanno preso a fare tamponi veloci, per fronteggiare il virus. Il lavoro a cielo aperto ha preso il nome di “drive in”, che ci riporta ai film americani e all’indimenticabile trasmissione di Italia 1 che lanciò impareggiabili comici. Valga per tutti Ezio Greggio. C’è poco da ridere, però, nel “drive in covid”. Qui c’è di mezzo la salute, non si scherza. Il vostro narratore non ha potuto fare a meno di ricordarlo, anche se ne avrebbe fatto volentieri a meno. La cronaca è cronaca, a cui è legato anche chi sfarfalla in questa rubrica, da anni e anni.

La Campobasso dei tamponi è si, materialmente, Campobasso, ma è in realtà molto di più che Campobasso: risulta una località tipo, un luogo che nessuno avrebbe voluto conoscere. Con le ambulanze, le sirene, le strade deserte e il progressivo venire meno dei saluti, del chiacchiericcio, delle strette di mano, di baci e abbracci. La Campobasso di questa trama del romanzo sembra essere improvvisamente invecchiata. Sembrano lontanissimi i giorni in cui la gente faceva la capatina sulla tribuna del campo sportivo per dare un sguardo ai ragazzi con le magliette rossoblù, ma soprattutto per fare conversazione, amicizia e accendere anche qualche accesa litigata per le difformi vedute sul terzino, sulle qualità del mister e la scelta di certi acquisti.

Mentre i lunghi bastoncini esplorano narici e laringi, una parte dei nostri giovanotti, guidati da Mirco Cudini hanno ripreso ad allenarsi. Altri se ne dovranno aggiungere. Si spera al più presto, per poter pensare di far tornare le cose al loro posto. E riprendere a giocare, sperando che la lunga sosta non abbia nuociuto alla formazione più in forma del girone che si era messa in testa alla corsa sin dalla prima partita.

Le persone di spirito vitale, in un’atmosfera come questa, vanno in cerca di sfogo, distrazioni o meglio evasioni. Come accadde nel dopo guerra il foot-ball si rivelò decisivo per liberarsi dei cattivi pensieri, delle rinunce, le sopraffazioni …e le miserie. A Campobasso la gente non intende annegare nel tedio provinciale. Auspica di liberarsi velocemente dal virus e tornare allo stadio, per gridare in coro Forza Lupi.

Nei piccoli centri la vita è sotto la cenere. Per vivere come si vorrebbe ci vuole denaro e di denaro ne corre poco. Forse per questo si fa in fretta ad attirare i simpatizzanti dei calci d’angolo che, in questo modo, trovano come lavorare di fantasia e sognare una rivalsa sociale attraverso la vittoria di una partita e aspettare per decenni che arrivi il momento di vincere finalmente il campionato.