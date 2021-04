Comunità Montane, altri tre mesi di commissariamento

Le Comunità Montare del Molise furono abolite dieci anni fa, con legge regionale, e furono commissariate per tre mesi, in attesa di una nuova e urgente normativa. Una nuova legge che non è mai arrivata. Nel frattempo le quattro Comunità superstiti si sono trasformate, prima con Iorio e poi con Frattura e Toma, in comodi “poltronifici” per dare un incarico da commissario, ben remunerato, a validi professionisti, ma pur sempre clienti e amici vari. Legami da rinsaldare ogni tre mesi, perché l’incarico, da dieci anni, viene rinnovato trimestralmente e chi si “allontana” dal presidente in carica già sa che, difficilmente, manterrà la sua poltrona da duemila euro al mese.

E anche questa volta i commissari uscenti devono essersi comportati bene perché Toma li ha confermati tutti e quattro fino alla prossima scadenza del 30 giugno. Si tratta di Carlo Antonio Perrella (Matese–Fortore Molisano); Giovancarmine Mancini (Cigno Valle Biferno–Trigno Medio Biferno – Trigno Monte Mauro); Pompilio Sciulli, (Comunità Montane del Volturno–Centro Pentria–Alto Molise–Sannio) e Domenico Marinelli (Molise Centrale). Da tenere presente che tutto questo accade nonostante un ordine del giorno, approvato a fine 2020, con il quale il Consiglio regionale stabiliva che “entro il 31 marzo bisognava porre fine agli incarichi dei commissari che stavano gestendo le Comunità montane e accelerare la liquidazione di questi enti”. Promesse di marinaio, che vanno avanti da dieci anni in una regione dove è tutto commissariato, dalla sanità al resto. (Redis)