Comunità montane, a Striscia ancora una figuraccia per il Molise

L’inviato Pinuccio ha incalzato il presidente Toma

E’ andata in onda questa sera, lunedì 30 dicembre, la puntata di Striscia la Notizia dedicata ancora una volta alla nostra regione. L’inviato del programma di canale 5, Pinuccio, ha incalzato il presidente Toma in merito alle comunità montane. Enti soppressi dal 2011, ma che in realtà sono ancora in vita. Pinuccio ha stuzzicato il governatore anche in merito alla discrezionalità della scelta dei commissari liquidatori, tre dei quali sono stati candidati con il presidente alle ultime regionali. “Io mi sposo con chi mi piace” – ha detto Toma, “ma questo matrimonio lo paghiamo noi” – ha replicato Pinuccio.

Insomma ancora una volta il Molise non ha dato una bella immagine di se a livello nazionale.

LA PUNTATA IN ALTO