Comunità energetiche, la proposta di legge del Pd: “Promuovere nuove forme di efficientamento”

Il gruppo Dem in Consiglio regionale ha messo a disposizione il testo per la discussione in commissione e in Aula

“Un nuovo testo normativo sulle comunità energetiche che aggiorni ed implementi quello già presente in Consiglio regionale, alla luce delle nuove indicazioni dettate dal Pnrr e della situazione internazionale. Il lavoro è finito e, da oggi, messo a disposizione per la discussione in Commissione ed in Aula con una proposta di legge attuale e innovativa anche per il Molise, sulla scorta di quelle già in discussione in altre regioni, che porta la firma del capogruppo del Pd, Micaela Fanelli, e del consigliere Vittorino Facciolla”. Lo annunciano in una nota dallo stesso gruppo consiliare.

Si tratta di “una base normativa che dà forza ai due miliardi previsti dal PNRR destinati allo scopo, soprattutto per comuni sotto i cinquemila abitanti e colma le lacune del documento di indirizzo strategico regionale 2021-2027, approvato la scorsa settimana, che va aggiornato anche perché non cita le esperienze in corso nella nostra regione, dove i primi passi verso la costituzione di comunità energetiche sono stati già compiuti dai comuni di Mirabello e Fossalto, a cui si aggiunge il lavoro in corso d’opera su iniziativa del Gal Molise verso il 2000 e di diversi soggetti privati.

La proposta di legge presentata dal gruppo consiliare del Pd ha, dunque, come principale obiettivo, quello di favorire la promozione della figura giuridica delle Comunità Energetiche e dei gruppi di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, quali strumenti per superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Lo scopo è quello di favorire la creazione di gruppi costituiti da soggetti pubblici e privati, che si associano per la produzione, l’accumulo e il consumo di energia in forma aggregata conformemente alla Direttiva 2001/2008/UE della Comunità Europea e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

Speriamo, dunque – si conclude nella nota –, che il Consiglio regionale del Molise possa discutere in tempi rapidi, magari migliorandole, le due proposte di legge sulle Comunità energetiche e, in questo modo, porsi all’avanguardia sull’utilizzo di fonti rinnovabili, contribuendo ad affrancare l’Italia dalla dipendenza dei combustibili fossili stranieri”.