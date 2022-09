COMUNICATO PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI dei COMPONENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO FISSATE PER IL

GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 “ Quotidiano del Molise EU”- Editore Italmedia S.r.l.- Sede legale ed

operativa: Via S. Giovanni in Golfo, 205/b – 86100 – Campobasso

COMUNICAZIONE PREVENTIVA REDATTA AI SENSI DELLE DELIBERE adottate DALL’AUTORITA’

PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI , recanti DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA

DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI

INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER Le ELEZIONI dei COMPONENTI DELLA CAMERA

E DEL SENATO FISSATE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 , NONCHE’ IN ATTUAZIONE DELLA

LEGGE N. 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, SE ED IN

QUANTO APPLICABILI ALLE TESTATE web.

L’Editore comunica che in occasione delle prossime consultazioni elettorali previste per il 25 SETTEMBRE

2022, “Quotidiano Molise. EU” pubblicherà propaganda elettorale nei giorni consentiti dalla legge in materia

di elezioni, messaggi di propaganda elettorale nel rispetto del seguente codice di autoregolamentazione

(documento analitico):

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

(documento analitico)

adottato nel rispetto dei Provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel rispetto della

normativa vigente in materia se ed in quanto applicabile alle testate web.

Norme e tariffe per la pubblicazione di messaggi politici relative alle consultazioni elettorali fissate per il 25

SETTEMBRE 2022.

Conformemente a quanto stabilito dalla legislazione vigente ed in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni e del presente codice di autoregolamentazione si stabilisce che:

a) Condizioni temporali di prenotazione degli spazi per la propaganda.

La propaganda elettorale è consentita dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del

comunicato previsto dalla legge fino AL 23 SETTEMBRE 2022.

Termine di prenotazione e consegna del materiale 3 giorni prima della data di pubblicazione,

compatibilmente con la disponibilità di spazio.

Le prenotazioni vengono accettate in base alla loro progressione temporale.

b) Ulteriori circostanze ed elementi rilevanti per la fruizione degli spazi di propaganda.

Lo spazio disponibile per la propaganda è pari al 60% dell’intera foliazione di ciascuna edizione e nei termini

e per le pagine indicate alla voce tariffe. In caso di insufficienza dello spazio disponibile, l’editore si riserva di

proporre a ciascun soggetto richiedente la propaganda elettorale una riduzione dello spazio proporzionale

fra tutti i richiedenti, con facoltà di ciascuno di accettare la riduzione o di disdire la prenotazione.

Lo spazio per la propaganda è concesso a identiche condizioni secondo la previsione della legge vigente in

materia.

c) Tariffe per l’accesso a tali spazi.

PREZZI (IVA ESCLUSA):



d) La diffusione della propaganda non potrà avere inizio che dal secondo giorno successivo alla data di

pubblicazione del comunicato preventivo sulla testata “Quotidiano del Molise. EU”.

e) Divieto di pubblicità elettorale.

La legge del 22 febbraio 2000, n. 28, prevede soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, gruppi di candidati e candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle sopra elencate salvo diverse

disposizioni normative.

f) Ogni messaggio di propaganda dovrà essere chiaramente riconoscibile e recare:

a) L’indicazione del soggetto politico committente;

b) La scritta “messaggio elettorale”.

Non saranno ammesse forme di messaggi politici a pagamento diverse da quelle elencate al comma 2

dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Per le pubblicazioni di propaganda elettorale è previsto esclusivamente il pagamento anticipato nelle forme

per contanti e/o assegni circolari.

Ogni altra modalità preclude l’accesso alle pubblicazioni.

Resta escluso il riconoscimento di sconti d’agenzia e di qualsiasi altra natura.

Domicilio eletto per eventuali comunicazioni nonché per le prenotazioni:

“Quotidiano Molise EU” Italmedia Srl via San Giovanni in Golfo, 205/b – 86100 Campobasso tel.

0874/484623.

Copia del presente documento è a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso il domicilio

sopraindicato.

Per tutto quanto non indicato nel presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nei Provvedimenti

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle norme di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed alle

altre leggi vigenti in materia.

Campobasso,

Italmedia S.r.l.