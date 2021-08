Comunicato per la diffusione di messaggi politici elettorali

Quotidiano: “Quotidianomolise.eu”

Editore: Italmedia S.r.l.

sede legale: Via San Giovanni in Golfo 205/B – 86100 Campobasso

DOCUMENTO REDATTO AI SENSI DELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N. 265/21/CONS DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI, NONCHÉ DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI FISSATE PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2021

* * * * *

L’Editore comunica che in occasione delle prossime consultazioni elettorali fissate per il 3 e 4 ottobre 2021, Quotidianomolise.eu pubblicherà – nei giorni consentiti dalla legge in materia di elezioni (quindi fino al 1° ottobre 2021) – messaggi di propaganda elettorale nel rispetto del seguente codice di autoregolamentazione, che rappresenta il documento analitico richiesto dalla normativa in vigore.

Condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati:

La diffusione di messaggi politici elettorali a pagamento è consentita dalla data successiva alla prima diffusione da parte di Quotidianomolise.eu del comunicato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 21 della Delibera AGCOM N. 265/21/CONS e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni.

Le richieste di inserzioni elettorali dovranno essere rivolte presso i nostri uffici:

Italmedia S.r.l.

Via San Giovanni in Golfo 205/B

86100 – Campobasso

Tel 0874 484623

mail: commerciale@quotidianomolise.it

pec: italmediasrl@pec.it.

Il termine ultimo di prenotazione per la pubblicazione del messaggio politico elettorale a pagamento – rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione – è fissato in 1 (uno) giorno prima dalla data di pubblicazione dell’annuncio sul quotidiano Quotidianomolise.eu, compatibilmente con la disponibilità di spazio.

Il materiale riguardante il messaggio politico, dovrà essere fornito almeno 1 (uno) giorno prima della data di pubblicazione.

La persona che richiede la prenotazione e la pubblicazione del messaggio politico a pagamento dovrà essere identificata con annotazione del documento di identità valido e con la compilazione di un apposito modulo predisposto dall’editore della testata, disponibile presso il domicilio di seguito indicato. La prenotazione dei messaggi politici a pagamento potrà essere sottoscritta da:

1. segretari amministrativi dei partiti o del movimento o delegati responsabili della propaganda (muniti di regolare documento di attestazione della qualifica);

2. mandatari (muniti di regolare mandato);

3. i singoli candidati (se previsto dalla normativa in materia).

Tariffe:

Tariffe quotidiano on line sito internet (www.quotidianomolise.it/com):

-pop up dim 600 x 600 px. €150,00 al giorno;

– Overlay dim 750 x200 px. € 170,00 al giorno;

– banner fisso dim 750 x 200 px. Al giorno € 100,00;

– banner 3×1 dim 750 x 200 px n. 6.000 visualizzazioni. Al giorno € 60,00.

(c) definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale:

Le prenotazioni vengono accettate e protocollate in base alla loro progressione temporale. La collocazione del messaggio nell’ambito del quotidiano è a scelta del richiedente. In caso di richieste concomitanti, ha priorità il richiedente che ha prenotato prima gli spazi (fa fede la data e l’orario annotati sul modello “Prenotazione messaggio politico autogestito a pagamento”). Il criterio di accettazione della prenotazione è, dunque, meramente temporale e si definisce in virtù dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Saranno messi a disposizione dei candidati o dei loro rappresentati i modelli di prenotazione compilati in ordine cronologico rispetto alle prenotazioni pervenute.

(d) Ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi:

Lo spazio sul quotidiano per la pubblicazione di messaggi politici a pagamento è concesso ad identiche condizioni a tutti i soggetti politici.

Per messaggi politici a pagamento s’intendono i messaggi ammissibili ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Sono pertanto escluse forme di messaggio politico diverse da quella sopra elencate.

Ogni messaggio, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, dovrà recare la dicitura “messaggio elettorale” con l’indicazione del soggetto politico committente. Non saranno ammesse forme di messaggi politici a pagamento diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Modalità di pagamento:

Il pagamento dovrà essere eseguito nelle forme consentite dalla legge contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Resta escluso il riconoscimento di sconti di qualsiasi natura.

(f) Comunicazioni: Domicilio eletto per prenotazione di spazi ed eventuali comunicazioni presso gli uffici amministrativi della testata Quotidianomolise.eu: Italmedia S.r.l.- Contrada Via San Giovanni in Golfo 205/B – 86100 Campobasso Partita Iva: 00990460701, telefono 0874-48462, mail: commerciale@quotidianomolise.it; pec: italmediasrl@pec.it.

* * * * *

Copia del presente documento è a disposizione, previa richiesta, di chiunque intenda prenderne visione presso il domicilio sopra indicato.

Campobasso, li 26 agosto 2021 Italmedia Srl