Comuni più virtuosi sul Corriere della Sera. Macchiagodena nella top 5

Il sindaco di Macchiagodena, Felice Ciccone, è al quinto posto nella classifica

Sul Corriere della Sera è apparsa la classifica dei sindaci italiani che provano a diffondere il senso di comunità, attraverso la promozione dell’arte e della cultura.

Ebbene, il primo cittadino di Macchiagodena, Felice Ciccone, è al quinto posto tra gli undici nomi di sindaci in prima linea che hanno capito che solo col senso civico e la partecipazione attiva dei loro cittadini i territori possono cambiare. L’articolo del Corriere, dal titolo “«Noi sindaci “piccoli” ma rivoluzionari sul territorio», firmato da Giulio Sensi, riporta anche la galleria fotografica, dove il sindaco del comune molisano rappresenta fieramente la sua comunità per quale, da quasi 8 anni, si spende con energia e passione.

Una soddisfazione per Macchiagodena e per un’amministrazione che con tanti progetti, tra cui il Genius Loci, sta cercando di riportare in auge il turismo e la cultura dando un soggiorno gratuito nel borgo in cambio di un libro.

“Scoprire che tanta gente apprezza quello che stiamo facendo e che in tanti ci hanno votato facendoci rientrare fra i cinque comuni più virtuosi, è un grosso stimolo per continuare ad impegnarci per la crescita e la promozione di Macchiagodena e dell’intero Molise – ha dichiarato Ciccone -. Un grazie di cuore da parte dell’amministrazione alle strutture ricettive, alle attività commerciali, ai pubblici esercizi, alla Pro Loco, alle Associazioni, ai Borghi della lettura, ai Ragazzi Cicerone, alla Fondazione De Chiara De Maio, a Peppe Rapuano, ai dipendenti comunali e a tutti quelli che ci sono stati vicino con il loro voto e la loro presenza”.