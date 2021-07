Comuni d’Italia per la fibromialgia: Isernia aderisce

Isernia è fra le città che hanno aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione denominata “Comuni d’Italia per la Fibromialgia e la Sensibilità chimica multipla”, promossa dall’AFI (Associazione Fibromialgia Italia).

La fibromialgia è una patologie cronica che si manifesta attraverso un dolore diffuso e persistente in tutto il corpo, interessando il tessuto connettivo, in particolare muscoli, tendini e nervi. Colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% della popolazione mondiale (in Italia, i malati sono circa 2 milioni), soprattutto le donne, ed è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare.

«La fibromialgia e la sensibilità chimica multipla sono due sindromi che recano inabilità e invalidità a chi ne è affetto – ha evidenziato il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio –; morbi che hanno un grande impatto sociale, sia sanitario che lavorativo.

Come numerosi altri Comuni, Isernia ha aderito alla campagna promossa dall’AFI per richiamare l’attenzione sulla fibromialgia, nel quadro delle iniziative che vedono il nostro Ente patrocinare proposte utili alla lotta contro le malattie gravi, anche attraverso una mirata comunicazione finalizzata alla conoscenza di temi riguardanti la salute di tutti noi».

Nei giorni scorsi, l’AFI ha inviato al sindaco d’Apollonio un poster personalizzato, con al centro lo stemma della Città di Isernia e intorno gli stemmi degli altri Comuni che fino ad oggi hanno aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione.