Comuni, ALI: oltre 100 sindaci e amministratori locali a Napoli per chiedere risorse e riforme

Oltre cento sindaci e amministratori locali si sono dati appuntamento oggi a Napoli per il Consiglio nazionale allargato di ALI e discutere insieme sul ruolo delle città medie e dei piccoli comuni, protagonisti della rinascita del Paese, e del tema del trasferimento delle risorse dello Stato agli enti locali. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di sindaci di città grandi, medie e di molti piccoli comuni, “che spesso – ha ricordato la vice presidente di ALI Micaela Fanelli – non hanno risorse e non hanno voce, o ne hanno poca. Oggi siamo qui dare voce proprio a loro, i più penalizzati in questa fase storica”.“Il tema del passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa storica a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei fabbisogni standard, necessari a garantire sull’intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali è un tema molto importante per le autonomie”, ha sottolineato nel suo intervento Matteo Ricci, Presidente nazionale ALI e sindaco di Pesaro. “Siamo in una fase straordinaria di investimenti, ma dobbiamo anche costruire strutture che possano garantire servizi ai cittadini, e i problemi sulla parte corrente persistono, nonostante negli ultimi due governi sia stato fatto un buon lavoro da questo punto di vista, soprattutto per i problemi legati alla pandemia”.