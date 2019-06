Comune: spettanze non pagate al personale, i sindacati chiamano in causa il prefetto

ISERNIA

È un’estate calda per l’amministrazione comunale di Isernia che, dopo la querelle sulle strisce blu e quella più recente riguardante le bollette del consumo idrico, continua a fare i conti anche con la questione del pagamento dei premi di produttività del personale. Spettanze riguardanti gli anni passati e che i lavoratori ancora non percepiscono. Ora le Rsu chiamano in causa il prefetto.

L’ultima puntata di questa vicenda risale allo scorso 23 maggio, quando il sindaco, attraverso un proprio decreto aveva sospeso la determinazione dirigenziale con cui si autorizzava il pagamento solo per parte del personale. Ossia per quei lavoratori che, a detta del funzionario comunale, avrebbero avuto i criteri idonei per ricevere il premio di produttività. Secondo Di Schiavi (Cisl Fp) sarebbero stati «esclusi la maggior parte dei dipendenti perché chi ha firmato le schede valutative non era dirigente, nonostante gli stessi siano stati autorizzati a comportarsi da tali. A farne le spese, così, del personale che nulla c’entra con questa vicenda». A onor del vero il sindaco d’Apollonio e il neo assessore Dall’Olio si erano immediatamente attivati chiedendo delle delucidazioni al firmatario della determinazione pocanzi citata e, come ribadito, arrivando persino alla sospensione di quest’ultimo. Ma da allora, a detta delle Rsu della Cisl Fp e della Cgil, nulla è stato fatto, con i lavoratori ancora in attesa di un provvedimento che sblocchi quanto gli spetta. Motivo per cui i sindacati hanno deciso di rivolgersi direttamente al prefetto di Isernia, Cinzia Guercio e, attraverso un’istanza, hanno chiesto un intervento immediato. «La RSU del Comune di Isernia ed i Sindacati Cisl e Cgil– si legge nella nota –, denunciano pubblicamente che, a fronte della professionalità, competenza e completa disponibilità dimostrata da sempre dai dipendenti comunali, corrisponde un evidente menefreghismo da parte dell’Amministrazione comunale. È assurdo che ai predetti lavoratori non debbano essergli riconosciuti ed applicati i previsti e prescritti istituti contrattuali, giuridici ed economici, ad essi spettanti.

Qualche mese fa ben 97 dipendenti, hanno fatto pervenire al Comune di Isernia un documento, che ad ogni buon fine si allega, nel quale riportano nel dettaglio le notevoli criticità lavorative, senza che il Comune stesso abbia mai fornito alcuna risposta in merito.

Si sono rivelate tutto fumo le rassicurazioni e gli impegni assunti dal Sindaco e dall’Assessore al Personale, rese con la nota prot. n. 20145 del 14.05.2019 con la quale prendevano posizione contro il Dirigente comunale che a loro dire non avrebbe posto in essere gli adempimenti dovuti per soddisfare le spettanze dei dipendenti. Ad oggi, nessun provvedimento concreto è stato adottato ed i dipendenti si trovano allo stesso punto di partenza.

In data 28 maggio c.a. i lavoratori, riuniti in assemblea, per discutere sulle azioni da intraprendere, hanno ritenuto di soprassedere in quanto a margine della discussione è intervenuta l’Assessore al Personale, che a nome dell’Amministrazione, riferiva che i problemi lamentati erano effettivamente sussistenti e che parte di essi erano in via di soluzione. Ad oggi, anche in questo caso, non si è vista alcuna soluzione. È il caso di ricordare che il Comune di Isernia deve innanzitutto corrispondere ai propri dipendenti l’indennità di produttività relativa agli anni 2012 – 2013 e 2014 in quanto regolarmente contrattata, pattuita e sottoscritta». Qualora i lavoratori non dovessero ottenere riscontri positivi si sono detti pronti a protestare in maniera più decisa, incrociando le braccia e provocando, così, conseguenze anche sul piano collettivo.