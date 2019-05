“Comune sostenibile”, la quinta stella di Campomarino

REDAZIONE TERMOLI

Si chiama “Comune sostenibile” ed è la quinta stella presentata dal MoVimento 5Stelle di Campomarino. «La sostenibilità ambientale – si legge in una nota stampa – sarà al centro dell’azione dell’amministrazione del MoVimento 5 Stelle Campomarino, perseguendola con rigore e innovazione, facendo in modo di beneficiare dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita dei cittadini e la sua progressiva convenienza economica. A tale scopo adotteremo azioni di sviluppo, avendo cura di favorire anche in questo settore la partecipazione e la concertazione sociale. Azioni come migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; migliorare la funzionalità dell’isola ecologica; ferrea intransigenza contro i trasgressori ambientali; effettuare la bonifica di siti inquinati; predisporre le casette dell’acqua; riqualificare gli spazi verdi; ampliare, migliorare e regolamentare le aree di sgambamento per cani; attivare programmi di efficientamento energetico degli immobili comunali; monitoraggio costante della qualità dell’aria; attivare processi che portino ad una amministrazione plastic free; promuovere prodotti con marchio De.co per la valorizzazione le attività agro-alimentari locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del paese».