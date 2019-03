Comune, pagamento tributi attraverso LINKmate

L’amministrazione comunale mette a disposizione dei cittadini LINKmate, lo sportello telematico con cui il contribuente stesso può svolgere in autonomia il pagamento online dei tributi locali e dei servizi tramite PagoPA, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. PagoPA permetterà, quindi, di pagare in molteplici modalità, con maggiore sicurezza e garanzia sulla rendicontazione mediante le seguenti modalità:

• On line, sul sito internet o sulle APP

• del Comune,

• del tuo ente creditore,

• di Poste Italiane,

• della tua banca

• o degli altri canali di pagamento (Paypal, CBILL, ecc.)

• in contanti, con carte o conto corrente, presentando la bolletta /avviso di pagamento,

• in tutti gli uffici postali,

• in banca,

• in ricevitoria,

• dal tabaccaio,

• al bancomat,

• al supermercato.

Il servizio è da subito attivo per il pagamento delle bollette per i consumi idrici del secondo semestre 2018; tutte le informazioni sono reperibili su www.comune.campobasso.it.