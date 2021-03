Comune, Lega: mozione per consentire a tabaccherie di rilasciare certificati dell’anagrafe cittadina

Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso, formato da Alberto Tramontano, Alessandro Pascale e Maria Domenica D’Alessandro, ha presentato una mozione per consentire alle tabaccherie cittadine di poter rilasciare, sulla base di apposite convenzioni con l’Amministrazione comunale, i certificati dell’ anagrafe cittadina.

“Si tratta di una misura- dichiara Alberto Tramontano- tesa a rendere un servizio a tutti quei cittadini, che soprattutto in questo periodo storico, hanno difficoltà ad accedere ai servizi pubblici locali”

“Le tabaccherie- continua Tramontano- già garantiscono alcuni servizi ampiamente utilizzati dalla cittadinanza. Quindi la proposta del gruppo della Lega si propone di ampliare e completare le possibilità offerte raggiungendo un duplice obiettivo: alleggerire, soprattutto in questo momento emergenziale, il carico di lavoro sull’Amministrazione comunale e consentire ai cittadini di avere in tempi veloci e in sicurezza certificati anagrafici “.

Il gruppo della Lega al comune di Campobasso continua nella sua attività di sostegno concreto ai cittadini, nella consapevolezza che mai come in questo momento gli amministratori pubblici devono vivere ed operare in prossimità alla propria comunità.