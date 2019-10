Comune, la maggioranza M5S: «No a giochi di partito sulle scuole»

Le motivazioni del voto favorevole al documento sulla sicurezza degli edifici: «Valutiamo la bontà, non il colore politico delle idee»

CAMPOBASSO. «Sul tema scuola non ci si può permettere in alcun modo superficialità o giochi di partito. Lo abbiamo sostenuto quando eravamo opposizione e di certo non cambieremo idea ora. C’è moltissimo da fare, ne siamo consapevoli, ed è anche per questo che accoglieremo positivamente ogni spunto ed idea per poter fare di più e meglio per quanto di più prezioso una comunità deve coltivare: la sicurezza ed il benessere dei propri figli». È quanto hanno affermato, in una nota congiunta, i consiglieri comunali della maggioranza M5S dopo l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno in materia di “Pianificazione e programmazione iniziative ed interventi inerenti all’edilizia scolastica della città di Campobasso”.

«Come diceva Gianroberto Casaleggio – si legge ancora nella nota – un’idea non è di destra né di sinistra. È un’idea. Buona o cattiva. Ed è questo lo spirito che ci accompagna e contraddistingue fin dalla nostra nascita. È questo lo spirito che ci ha guidati per 5 anni in una opposizione intransigente ma costruttiva, propositiva sempre con chiaro in mente lo scopo ultimo: il bene della città. È questo lo spirito che ci ha fatto votare favorevolmente a proposte della vecchia maggioranza quando le abbiamo ritenute utili e opportune. È questo lo spirito che ci guida ancora oggi che amministriamo la nostra città».

Durante i lavori del Consiglio «molti possono risultare sorpresi dal fatto che non ci opponiamo aprioristicamente o in maniera strumentale alle sollecitazioni che provengono dai banchi della minoranza. Noi, semplicemente – hanno sottolineato – cerchiamo di restare fedeli all’idea ed allo spirito che ci hanno uniti. Ora più che mai. Perché è anche con questi segnali che si cambia il modo di vedere e fare politica. È così che a nostro avviso si gettano le basi per una società nuova, più coesa e in grado di affrontare le trasformazioni che il nostro tempo richiede. Una politica sana, limpida e che non guarda al colore delle idee ma solo ed esclusivamente alla loro bontà. Perché se a remare verso lo stesso orizzonte si è in più persone, l’obiettivo – hanno concluso i consiglieri di maggioranza – non può che essere raggiunto più velocemente ed efficacemente. La paternità lascia il tempo che trova».