Comune Isernia: Lancellotta lascia, al suo posto subentra Eugenio Kniahynicki

Come già anticipato da giorni, Elisabetta Lancellotta mantiene la sua promessa e lascia il posto da consigliere comunale di Fratelli d’Italia al primo dei non eletti in consiglio comunale. Si tratta di Eugenio Knianisky, ex assessore alla cultura dell’amministrazione d’Apollonio. Elisabetta Lancellotta, parlamentare di Fratelli d’Italia, ha dichiarato che i suoi impegni parlamentari e il recente ingresso nella commissione sulla violenza contro le donne non le consentono di seguire puntualmente le attività del comune ed ha anche comunicato anche che il suo partito al più presto aprirà anche una sede cittadina a Isernia.

IN ALTO, L’INTERVISTA AD ELISABETTA LANCELLOTTA. IN BASSO, QUELLA AD EUGENIO KNIAHYNICKI