È la funzionaria Liliana Lombardi la più votata alle lezioni delle Rsu del Comune di Isernia. I voti validi sono stati 83, di cui 75 sono andati alla lista della Cisl e gli altri 8 alla lista della Cgil. Dei 5 seggi attribuiti, la Cisl se n’è aggiudicati 4 e la Cgil 1. La più votata è stata Liliana Lombardi, con ben 35 preferenze, 13 i voti per Gina Di Grazia, 10 quelli per Barbara Di Castro e 8 per Caterina Tromba. Infine, sono 4 i voti andati a Enzo Di Pilla.