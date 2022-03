Comune Isernia e Croce Rossa uniti per la raccolta farmaci per l’Ucraina

Il Comune di Isernia, in collaborazione con la Protezione civile e la Croce Rossa di Isernia, ha organizzato una raccolta di farmaci e di dispositivi sanitari da destinare all’Ucraina.Il punto di raccolta sarà attivo presso il COC (Centro operativo comunale), nei locali dell’auditorium Unità d’Italia, da sabato 12 marzo a martedì 22 marzo, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19.È possibile anche donare direttamente presso le farmacie che hanno aderito alla raccolta, individuabili per la presenza d’un apposito avviso. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Croce Rossa: tel. 0865.412180, email isernia@cri.it