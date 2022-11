Comune di San Massimo, Leggieri dà il via al progetto benessere psicofisico in età avanzata.

di Marika Galletta

Il Comune di San Massimo ha aderito al progetto “La promozione del benessere psicofisico in età avanzata”, promosso dal Centro Sportivo Italiano – delegazione di Campobasso. La finalità prioritaria è l’abbattimento delle barriere innalzate dall’esclusione sociale e dal ritiro sociale, facendo leva sull’espletamento della cittadinanza attiva mirata al miglioramento della qualità della vita. Il bersaglio progettuale è calibrato sull’ottimizzazione dei processi di integrazione, di socializzazione al fine di potenziare la resilienza e l’empowerment degli anziani.

Il Sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri: “ La percentuale di incidenza degli over 65 sulla mia comunità ed in generale sulle collettività confinanti, è un dato di fatto. Ritengo istituzionalmente doveroso, sostenere interventi mirati alle problematicità della domiciliarità e della non autonomia. Sono primariamente indispensabili iniziative finalizzate all’integrazione e all’inclusione non meramente ancorate alle canoniche politiche di protezione sociale, affinché i cittadini anziani si sentano risorsa attiva della vita comunitaria.”

Da novembre 2022 e fino a Marzo 2023, San Massimo ospiterà laboratori esperienziali con esperti del settore finalizzati a soddisfare i bisogni della sfera psico sociale delle persone in età avanzata, al fine di promuovere l’invecchiamento attivo. Il progetto si rivolge a tutti, anche ai non residenti, la partecipazione è gratuita. Sono destinatari tutte le persone dai 65 agli 85 anni, prevalentemente pensionati, i frequentatori dei centri anziani, di circoli e associazioni e ai centri di aggregazione presenti sul territorio.

Il progetto verrà suddiviso in tre parti che sinergicamente lavoreranno in rete per la

promozione del benessere fisico, psicologico e sociale nella popolazione anziana e non in ultimo sulla peer education per cautelare lo spirito di aggregazione comunitario, attenzionando anche la rivalutazione del territorio. La prima parte attiene le componenti psicologiche. Un laboratorio esperienziale curato dalla dott.ssa Villani Flavia ed un successivo incontro con la medicina, con la guida dello specialista in geriatria dott. Dentizzi Mino. Gli obiettivi volti al raggiungimento sono: l’aumento della consapevolezza delle condizioni legate all’invecchiamento, la sperimentazione attiva di nuovi modi di prendersi cura di sé, la diminuzione dell isolamento sociale. La seconda parteriguarderà la promozione di uno stile di alimentazione equilibrato, atto a garantire un sufficiente apporto di energia e sostanze nutritive per l’organismo, al fine di previene la comparsa di patologie, tra cui il diabete e alcuni tipi di tumori e di malattie cardiovascolari.

La terza parte invece lavorerà sulla prevenzione ed il benessere, con la dott.ssa Bartemucci Marisa, l’istruttore Bax Giuseppe ed Aurisano Nicola che curerà il laboratorio di Nordik Walking. Il binomio salute-benessere è strettamente connesso all’attività fisica. Ad una maggiore quantità di movimento corrisponde una riduzione di malattie croniche e mentali, nonché di incidenti.

Le conclusioni del Sindaco Leggieri “L’adesione a questo progetto vuole rappresentare la certezza dell’indispensabilità della promozione del benessere in movimento. Strumento di tutela della salute psico-fisica individuale che impatta sulla qualità della vita collettiva. Ponte – colla per il potenziamento dell’aggregazione comunitaria, dello spirito di solidarietà attraverso i veicoli della relazionalità, della partecipazione e del protagonismo attivo. Nell’attuale quadro societario delineato delle fragilità e dalle incertezze, non si può pensare meramente alla non autosufficienza da un punto di vista fisico, tralasciando quella sociale. La non autosufficienza sociale è un grido d’allarme, talvolta silente che le istituzioni non possono non ascoltare.”