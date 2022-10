Comune di Isernia, in arrivo 25 nuove assunzioni

Nuove risorse umane in arrivo al Comune di Isernia. La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ha dato parere favorevole al nuovo Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di palazzo San Francesco.

Questo consentirà, a breve, di procedere con nuove assunzioni e, finalmente, di riorganizzare la macchina amministrativa, da troppo tempo in sofferenza per carenza di personale. Tra la fine di quest’anno e il 2024 saranno assunti 14 dipendenti a tempo indeterminato, tra cui il dirigente dell’Area tecnica, il comandante della Polizia municipale e tre vigili urbani; a cui si aggiungeranno altri 11 dipendenti a tempo determinato, con la possibilità di stabilizzarne quattro successivamente.

Un risultato importantissimo, fortemente voluto dall’attuale amministrazione comunale, che ha inteso, mediante apposite scelte di bilancio, dare priorità all’incremento di personale, passaggio strategico e fondamentale per il rilancio e lo sviluppo della nostra città. “Già dal primo momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione – ha dichiarato il sindaco, Piero Castrataro – mi sono reso conto delle gravi carenze di organico, con inevitabili rallentamenti nei procedimenti e con difficoltà nella erogazione dei servizi al cittadino. Ma nei prossimi due anni – ha aggiunto – saranno attive ben 25 nuove unità lavorative, scelte in ragione di quelli che sono i maggiori fabbisogni delle attuali strutture, ed anche in base alle necessità legate agli interventi da realizzare con i finanziamenti del Pnrr.

Colgo l’occasione per ringraziare la Giunta e il Consiglio comunale che hanno lavorato per l’approvazione di un bilancio che consentirà le nuove assunzioni. Un particolare apprezzamento – ha concluso Castrataro – lo rivolgo ai vertici amministrativi e ai competenti uffici comunali che sono stati valido supporto nell’orientare le scelte utili al raggiungimento di questo rilevante obiettivo”.