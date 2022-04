Comune di Isernia, cinque consiglieri di minoranza pronti a passare con Castrataro

Le voci si rincorrono e sono tante, troppe le conferme di diversi rappresentanti politici locali. Sarebbero cinque su deci i consiglieri della minoranza di Centrodestra in consiglio comunale che starebbero passando con il Centrosinistra di Castrataro.

I cinque transfughi passerebbero prima in un gruppo civico misto, poi, in un secondo momento, in prossimità delle regionali, sarebbero pronti al salto definitivo nello schieramento di Centrosinistra. Tra i consiglieri comunali in procinto di cambiare schieramento anche diversi ex assessori. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.