Comune di Capracotta e Plastic Free Onlus insieme contro i danni della plastica monouso

Il 13 agosto passeggiata ecologica a Prato Gentile. Il sindaco Paglione, annunciando un protocollo di intesa con la Onlus: «Il nostro comune da tempo è impegnato a promuovere al massimo la raccolta differenziata, anche della plastica»

Una passeggiata ecologica a Prato Gentile per sensibilizzare sui danni prodotti dalla plastica monouso e per avviare una collaborazione tra Comune e Plastic Free Onlus, un’associazione da anni impegnata sul tema.

Si terrà il prossimo 13 agosto con partenza, appunto, dalla nota località capracottese e sarà aperta a tutti, grandi e piccini, con il duplice obiettivo di far tornare le persone ad un contatto diretto con la natura e tutelare l’ambiente raccogliendo i rifiuti che si trovano lungo il percorso.

L’evento cui parteciperanno il vice Referente Regionale della Onlus, Giuseppe Fabbiano, la referente Provinciale di Isernia Jessica Caccioppolo e il referente per il comune di Filignano Luigi Rutigliano, ha ricevuto il patrocinio del Comune Capracotta ed è organizzato insieme alla Proloco di Capracotta e Calciocavallo, inserendosi all’interno dell’ultima tappa del tour estivo “Facem semp fest” come è stato già fatto a Jelsi lo scorso 29 luglio.

Il problema della plastica monouso e soprattutto delle microplastiche è allarmante. Diversi studi hanno accertato la presenza di microplastiche all’interno di alimenti, dell’acqua minerale e addirittura della placenta, mettendo a rischio la vita umana sin da prima della nascita.

In quest’ottica si colloca l’impegno di Plastic Free Onlus, che ormai da quattro anni fa della sensibilizzazione sui pericoli della plastica monouso il suo cavallo di battaglia.

«L’iniziativa, patrocinata dal comune di Capracotta- dice il sindaco Paglione – vuole essere un invito e un monito affinché ci sia un maggiore impegno da parte di tutti per favorire pratiche comportamentali alternative all’uso della plastica. Chiediamo, quindi, uno sforzo per un utilizzo sempre più consapevole di tutti i materiali che lasciano tracce nell’ambiente alterando i nostri ecosistemi con conseguenti danni alla salute. Il nostro comune da tempo è impegnato a promuovere al massimo la raccolta differenziata, anche della plastica. Ricordo l’installazione della “casetta dell’acqua” che ha lo scopo, tra l’altro, di “premiare” proprio coloro che conferiscono i contenitori in plastica (bottiglie e pet vari) con l’acqua del nostro acquedotto, filtrata e resa effervescente. Ricordo, inoltre, la fornitura delle borracce in alluminio ai bambini e ragazzi del nostro plesso scolastico, proprio per evitare l’uso delle bottiglie di plastica”.

L’iniziativa del 13 agosto è un primo appuntamento al quale seguirà l’avvio di un rapporto di collaborazione, tra il Comune di Capracotta e Plastic Free, attraverso la firma di un protocollo d’intesa gratuito pluriennale».

Partecipazione aperta a tutti, come detto, ma è necessario iscriversi al link riportato in basso, così da essere anche coperti dall’assicurazione in caso di infortunio.