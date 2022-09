Comune di Campobasso, “Puliamo il mondo”: appuntamento domenica a Monte Vairano

Domenica 2 ottobre il Comune di Campobasso, aderendo all’iniziativa “Puliamo il mondo”, la manifestazione ecologica autunnale diffusa in tutto il mondo col nome “Clean up the world”, si propone di bonificare, con l’aiuto determinante dei volontari, alcune aree naturalistiche di Monte Vairano, spesso oggetto di abbandono di rifiuti da parte di persone che scambiano l’ambiente per una pattumiera.

L’iniziativa vedrà la partecipazione della Sea Servizi e Ambiente Campobasso, delle Guardie Ambientali Campobasso, dei volontari della Croce Rossa – comitato regionale del Molise, del Circolo Legambiente di Campobasso e di una squadra di volontari migranti ospiti del centro di accoglienza “Cascina Garden.

L’appuntamento per tutti è alle 9,30 di domenica 2 ottobre, lungo la provinciale 143 (dalla rotonda della “Cattolica-Gemelli in direzione Selvapiana/Oratino) nei pressi del bivio per Busso.

Partecipazione libera, consigliati guanti e abbigliamento da lavoro.