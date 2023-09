Comune di Campobasso in lutto, addio a Pierpaolo Varriano

Comune di Campobasso in lutto per la scomparsa di Pierpaolo Varriano, dipendente dell’ufficio Anagrafe e molto conosciuto al pubblico per il suo lavoro, ma soprattutto per la sua squisita disponibilità e le battaglie civili che ha portato avanti e in cui credeva fermamente. Nella seduta pomeridiana del Consiglio comunale, l’assemblea si è alzata in piedi dedicandogli un minuto di raccoglimento. I funerali si svolgeranno domani, 12 settembre, alle 19 nella casa funeraria Matese a Bojano dove è stata anche allestita la camera ardente.

Toccante il ricordo della ex consigliera di Palazzo San Giorgio, Alessandra Salvatore: «Hai sempre accolto tutti con pazienza, disponibilità e abnegazione. Sono incredula. Non doveva andare così. Non potrò mai dimenticare la tua gentilezza, d’animo e di modi, e la tua passione civile. E non le dimenticheranno le tante persone che ti hanno conosciuto e voluto bene. Ciao Pierpaolo».