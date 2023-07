Comune di Campobasso, c’è l’avviso per servizi innovativi in favore di fasce deboli

L’assessore Luca Praitano: «Grande opportunità che il Comune di Campobasso offre al privato sociale»

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso ha emanato l’avviso pubblico “per l’attivazione di servizi innovativi in favore di fasce deboli da parte di Enti del Terzo settore” a valere sull’Azione 7.3.1/1 dell’Autorità Urbana di Campobasso -POC FSC Molise FESR FSE 2014-2020 (ex Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014-2020”). L’intervento si concretizza nella concessione di un sostegno agli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) che presentano progetti di innovazione sociale a favore di soggetti residenti e appartenenti a specifiche fasce deboli della popolazione. “È una grande opportunità che il comune di Campobasso vuole offrire agli enti del Terzo Settore – dichiara l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano – perché credo nella capacità del privato sociale, non solo di intercettare i bisogni del territorio in cui opera, ma anche di offrire risposte tagliate sempre più su misura della nostra popolazione”. L’intento è quello di implementare i processi di innovazione nell’ambito della rete dei servizi sociali, migliorare la governance locale e stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici ed enti del terzo settore ed imprese. I soggetti beneficiari (ETS) potranno proporre la sperimentazione di servizi innovativi di welfare rivolti ai cittadini nonché la sperimentazione di un’innovazione dei servizi attuali per una loro maggior efficacia ed efficienza. I progetti candidati dovranno: stimolare la sperimentazione di innovazioni sociali che sappiano dimostrare sostenibilità e integrazione e scalabilità nell’amministrazione ordinaria dei servizi; Favorire l’inclusione sociale e combattere la povertà; Incentivare lo sviluppo di welfare sociale con progetti di innovazione sociale; rispondere in maniera più efficace e sostenibile alle reali esigenze delle fasce più deboli della popolazione dell’Area Urbana di Campobasso (Comuni di Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani); Incentivare la rete sociale tra soggetti pubblici e privati. I destinatari degli interventi progettuali sono i soggetti residenti/domiciliati nei Comuni appartenenti all’Autorità Urbana di Campobasso (Campobasso, Ferrazzano e Ripalimosani) che appartengano ad una delle seguenti categorie: nuclei familiari problematici; minori/giovani; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91; migranti; anziani; persone diversamente abili. Saranno ammessi a finanziamento n. 7 progetti di innovazione sociale per un importo di € 29.885,71 € (IVA inclusa) cadauno. Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente per posta raccomandata e/o per corriere, ovvero per consegna diretta a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/08/2023, al seguente indirizzo del Comune di Campobasso: Comune di Campobasso, capofila dell’ATS di Campobasso, Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Emanuele, 29, 86100 Campobasso.