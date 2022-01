Comune di Campobasso: bandiere a mezz’asta nel giorno dei funerali di Stato di David Sassoli

Gravina: “Sassoli è stato uomo dal percorso professionale e istituzionale sempre trasparente”

Nel giorno delle esequie di Stato tributate dal nostro Governo al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, con una cerimonia funebre nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a Roma, anche il Comune di Campobasso ha esposto a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea, così come avviene in tutti gli edifici pubblici, in segno di lutto. “Il saluto che oggi tributiamo al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, nel giorno dei suoi funerali di Stato, – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina – non potrà mai essere l’ultimo da parte del nostro paese verso un uomo che merita un ricordo sempre vivo per essere stato in grado di trasmettere, a chiunque lo abbia incrociato durante il suo percorso professionale e istituzionale, una serenità d’animo, un’onestà di pensiero e di principi sempre spontanea, che di fatto hanno rappresentato la bussola del suo trasparente tragitto umano, giornalistico e politico, aggiungendo altri meriti alle sue indubbie capacità di ascolto e di dialogo.”