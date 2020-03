Comune di Agnone, Giuseppina Ferri sarà il commissario prefettizio

Il provvedimento si è reso necessario dopo le dimissioni di 7 consiglieri su 12 che hanno determinato la fine dell’amministrazione Marcovecchio

AGNONE. Il Prefetto di Isernia, Vincenzo Callea, ha nominato con proprio decreto Giuseppina Ferri, vice prefetto in servizio allo stesso Palazzo del Governo, quale commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Agnone. Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle dimissioni di 7 consiglieri comunali su 12 assegnati allo stesso Comune che sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di nessuna presa d’atto.