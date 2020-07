Comune, da Gravina il benvenuto a Guacci e un saluto “mai definitivo” al compianto Adamo

«Come primo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi, mercoledì 29 luglio, c’è stato l’ingresso da nuovo consigliere comunale del nostro Corradino Guacci». Così in un post affidato ai social il sindaco Gravina che aggiunge: «Il suo valore umano e le sue esperienze professionali riconosciute, consegnano all’assise comunale una figura capace di accrescere la qualità dei lavori del Consiglio. A Corradino va l’augurio sincero mio e di tutto il Consiglio comunale che oggi lo ha accolto, mentre un saluto che non sarà mai definitivo va a Paolo Adamo, al quale ci legherà non solo il ricordo per quanto abbiamo condiviso, ma soprattutto il pensiero vivo per tutto quanto ancora, a dispetto del destino, continuerà ad unirci».