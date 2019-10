Comune, concorso per impiegati: il 28 ottobre prossimo la prova scritta

Lo ha comunicato il sindaco Gravina in una nota: «La convocazione è stata tramessa via Posta a tutti gli ammessi»

CAMPOBASSO. «Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per esami per tre posti di Istruttore Amministrativo (categoria C) part time al 50% si terrà il 28 ottobre prossimo come da convocazione trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli ammessi». Lo ha scritto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, in una nota. «La selezione è stata indetta – aveva ricordato il primo cittadino rispondendo ad un’interrogazione dei consiglieri di centrodestra qualche settimana fa in Consiglio comunale – con la determina dirigenziale numero 794 del 9 aprile 2014. Nei termini utili previsti dal bando erano pervenute 948 domande di partecipazione. Pertanto, essendo stato superato il numero di 200, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 del bando per l’accesso alle prove concorsuali, si è reso necessario esperire la prova preselettiva dei primi candidati risultati idonei alla preselezione in ordine crescente di merito, pari ad un numero corrispondente a 20 volte il numero dei posti messi a concorso».

Inoltre, per mettere a tacere le polemiche su un’eventuale mancata notifica per cui si sarebbero presentati alla preselezione solo 37 candidati, lo stesso Gravina aveva anche evidenziato che «al comma 3 dell’articolo 9 del bando (Preselezione eventuale), “il calendario sarà reso pubblico esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Campobasso e sul sito Internet www.comune.campobasso.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge”. È cura del candidato, infatti, prendere visione dei termini del bando di concorso in ogni sua previsione e non è addebitabile all’amministrazione – aveva concluso il sindaco – alcuna ipotesi di mancata informazione nel caso di specie».