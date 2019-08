Comune, c’è aria di crisi

Il sindaco sarebbe pronto a togliere le deleghe alla sua vicesindaca, ‘colpevole’ di aver votato per Alfredo Ricci alla Provincia

FRANCESCO BOTTONE

C’è aria di crisi in Municipio ad Agnone, dopo le recenti elezioni provinciali. La maggioranza di palazzo San Francesco è uscita da quella consultazione di secondo livello più divisa di prima, ammesso che fosse possibile.

Pare infatti che una parte del centrodestra agnonese, la quasi totalità, abbia sostenuto convintamente il candidato presidente sindaco di Frosolone Felice Ianiro, mentre la vicesindaca Linda Marcovecchio, come al solito dissidente, avrebbe votato l’altro candidato, quello spalleggiato dal centrosinistra, cioè il sindaco di Venafro Alfredo Ricci. Quest’ultimo è poi stato eletto presidente della Provincia, cioè di un ente pressoché inutile perché con un bilancio perennemente in rosso. Uno strappo, dunque, quello della vicesindaca, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai suoi colleghi di maggioranza. E negli ambienti vicini al Municipio si parla addirittura di un imminente rimpasto della Giunta comunale, proprio per presentare il conto alla vicesindaca che ama rivestire il ruolo di franco tiratore o meglio di battitore libero rispetto alla linea politica espressa dalla “sua” maggioranza. Rimpasto in giunta è l’eufemismo che nasconde la realtà politica dei fatti: un siluramento della vicesindaco Marcovecchio, la cui testa, tra l’altro, sarebbe stata chiesta addirittura dall’assessore regionale Vincenzo Niro. Anche perché la vice è considerata molto vicina, politicamente, all’ex governatore Iorio.

La posizione dissidente della vicesindaca rispetto alla maggioranza che tenta di amministrare il comune di Agnone non è certo una novità. Anche in occasione delle ultime regionali si è palesata ai più la frattura intestina alla maggioranza agnonese. Linda Marcovecchio era candidata, con l’Udc, e prese solo 225 preferenze, segno tangibile del mancato appoggio da parte del sindaco e degli altri assessori e consiglieri di centrodestra. Insomma, che la crisi in Comune ci sia appare evidente e non è certo una novità, resta da capire se avrà un seguito concreto, cioè se il sindaco Lorenzo Marcovecchio avrà il fegato, per non citare altre parti anatomiche, di revocare la delega alla professoressa Marcovecchio. Si aprirebbe concretamente e chiaramente la crisi in seno alla maggioranza, prestando il fianco agli affondi del centrosinistra di Saia che non vede l’ora che ciò accada, anche per giustificare l’esistenza di una opposizione in Consiglio. Ma il vero problema, più che i sicuri attacchi da parte della minoranza, è rappresentato dalla difficoltà di trovare un degno sostituto per la poltrona di vicesindaco. Anche perché il sindaco è spesso assente per lavoro, vive altrove e non riesce ad essere presente in città come vorrebbe e dovrebbe. Per certi versi Linda Marcovecchio le fa comodo: lei c’è sempre, è preparata, ha una propensione alla comunicazione anche mediatica e ha una autorevolezza riconosciutale anche dall’opposizione.

Nonostante questo la sua poltrona sarebbe a rischio. I più informati parlano, in merito all’identità del sostituto, di un tecnico esterno che ha già avuto, in passato, esperienze in ambito politico e amministrativo. Manca solo il nome, ma hanno capito tutti di chi si tratta. In attesa di conoscere questo designato, la diretta interessata, la donna nel mirino, la vicesindaca onnipresente che troppo spesso ruba la scena, anche sulla stampa, al primo cittadino, non si scompone più di tanto: «Si è trattato – spiega parlando del suo voto a Ricci – di una scelta preannunciata al sindaco Marcovecchio, del quale nutro stima, rispetto e considerazione, come pure nei confronti di Niro e Micone. Con Alfredo Ricci mi unisce un’amicizia di vecchia data, oltre al fatto che lo considero un politico emergente che tanto può dare al nostro territorio. Non credo affatto che il mio voto possa essere paragonato ad un tradimento. Sono e resto espressione del centrodestra, tuttavia se il sindaco Marcovecchio riterrà opportuno ritirarmi le deleghe faccia pure, io continuerò a lavorare per il bene della comunità in cui vivo e che alle scorse comunali mi ha premiato con oltre 400 preferenze».

Insomma, getta acqua sul fuoco, ma mostra anche gli attributi la geologa prestata alla politica, forte di quelle quattrocento preferenze espresse in suo favore dagli agnonesi. Di quelle, non delle tirate per la giacchetta che arrivano da Campobasso, dovrà tenere conto il sindaco Marcovecchio. Come dire, la mia poltrona da vicesindaco è blindata, posso fare quello che voglio perché ho il popolo sovrano dalla mia parte. Marcovecchio, il sindaco, e i suoi “amici” in Regione, ne prendano atto. E’ Linda Marcovecchio la lady di ferro dell’Alto Molise.