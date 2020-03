«Comune, ambulatorio medico e Giudice di Pace sanificati»

La comunicazione dell’amministrazione comunale di Castel San Vincenzo alla luce delle disposizioni in materia di Coronavirus

Il Comune di Castel San Vincenzo ha proceduto alla sanificazione degli uffici comunali, dell’ambulatorio medico e del Giudice di Pace. E’ quanto comunicato direttamente dall’amministrazione comunale. «L’Amministrazione comunale di Castel San Vincenzo, recependo le direttive emanate a livello nazionali per il contrasto al Covid-19, ha preceduto alla sanificazione di tutti i locali comunali aperti al pubblico, a cominciare dalla “Casa Comunale”. L’intervento di sanificazione ha inoltre riguardato i locali dell’ambulatorio medico e quelli del Giudice di Pace. Dai vertici dell’amministrazione civica fanno sapere che gli interventi di sanificazione potranno essere in seguito ripetuti, con ampio preavviso per la popolazione».