Comune, acque agitate tra i 5 Stelle: Passarelli lascia. “Non mi ritrovo più in ciò che il Movimento è diventato”

«Martedì 05 ottobre 2021 – si legge in una nota a firma di Giuseppina Passarelli – ho comunicato al Sindaco e al Presidente del Consiglio e ai miei colleghi consiglieri il mio passaggio al gruppo misto. Avevo avanzato la mia candidatura al Consiglio comunale di Campobasso nelle fila del Movimento Cinque stelle nei cui ideali mi riconoscevo. Oggi, non ritrovandomi più in quel che il Movimento è diventato, ho deciso di prendere le distanze dallo stesso. Ma per coerenza e rispetto dell’impegno assunto con i cittadini e i miei elettori voglio rassicurarli che continuerò a lavorare per il bene della nostra Città e non farò mancare il mio supporto a questa Amministrazione anche se in forma esterna».