Comunali, sull’apparentemento con le civiche Movimento 5 Stelle diviso

Amministrative, il Movimento 5 Stelle Campobasso sembra avere le idee chiare e guardare con favore all’apparentamento con le civiche. Il più favorevole è Luca Praitano, che lo afferma da tempo. In attesa di indicazioni dal nazionale, il gruppo consiliare dei pentastellati sta portando avanti le riunioni con attivisti e simpatizzanti per stilare il programma e riscriverlo in base all’esperienza dei cinque anni di amministrazione. Intanto, sulla possibilità di aprirsi a persone e liste pronte ad abbracciare il programma del Movimento, si registra, su Facebook, l’intervento del consigliere regionale Fabio De Chirico. La sua posizione è chiara: andare avanti da soli e mantenere salda l’identità del Movimento.

«Sarebbe un autogol – commenta De Chirico – perdere l’elemento identitario della lista unica. Manifestiamo debolezza solo nel mostrarci aperti a questa possibilità. Perché ciò che alle elezioni è più importante della mera somma di numeri è sicuramente essere diversi dagli altri concorrenti, senza confondere. Uniti nell’essere riconoscibili e distinguibili dall’elettore nel marasma delle liste di facce e persone. Finché vedremo la lista unica come un limite e non come un valore aggiunto noi sembreremo ancor di più simili agli altri e non sarà più possibile votare i sinceri rappresentanti, quali siamo, del NO alle ammucchiate, NO agli interessi oscuri da soddisfare, NO ai programmi farlocchi. Bisogna migliorare in qualità e maturità, non in numeri di liste, lo dobbiamo al Paese non certo ai nostri detrattori che ci attaccano coi consueti luoghi comuni, ma non bisogna assolutamente perdere gli elementi identificativi che ci distinguono nettamente dagli altri. Sono le nostre esclusività che ci hanno portato a spaccare il sistema della partitocrazia. Lavoriamo per manifestare al meglio i nostri temi, la nostra trasparenza e la nostra concretezza nonostante l’assillante fumo negli occhi di chi ci vuole solo male. E vedremo tempi migliori. I temi restano punti cardine e solo noi abbiamo dimostrato di garantirne il rispetto». Dopo il caso della nave Diciotti, anche quello dell’apparentamento con le civiche in vista delle Amministrative del prossimo 26 maggio, potrebbe creare uno “spaccamento” all’interno del Movimento 5 Stelle.