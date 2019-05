Comunali, Salvini il 15 maggio a Campobasso per tirare la volata alla D’Alessandro

Ad annunciarlo il candidato sindaco del centrodestra al comune di Campobasso Maria Domenica D’Alessandro. Il 15 maggio il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sarà nel capoluogo di regione. Al momento resta da definire il programma e il luogo dell’evento, certa è sola la data. Dovrebbe tenersi alle 21 in piazza Pepe o in piazza Muncipio se si opterà per la soluzione all’aperto, al Centrum Palace se si decidesse per il chiuso. Si attende che la segreteria nazionale ufficializzi il programma. Il ministro dell’Intero terrà un comizio per tirare la volata al candidato sindaco del centrodestra che, come noto, è in quota Lega.